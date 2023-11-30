"Барыс" разгромил лидера КХЛ – "Металлурга"

Астанинский "Барыс" сыграл с магнитогорским "Металлургом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

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Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнее место чемпионата, а российский его возглавлял.



Галым Мамбеталиев выставил следующий состав: Шутов (Паскуале) – Бекетаев-Шалапов, Савицкий-Шестаков-Муратов; Хенкель-Нургалиев, Старченко-Апальков-Рымарев; Скленичка-Ножье, Камара-Червени-Оберг; Гайтамиров-Никитин, Асетов-Омирбеков-Рахманов.

Первая часть игры осталась за хозяевами благодаря шайбе Аркадия Шестакова, во второй Даниил Апальков увеличил разрыв, но соперник его сократил, а вернул Эмиль Нургалиев. Заключительная двадцатиминутка помогла казахстанцам довести все до сенсации, отличились Алихан Омирбеков и Адиль Бекетаев, итог подвел Никита Михайлис. 5:2 – астанчане прервали 11-матчевую победную серию магнитогорцев.





"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Металлург" (Магнитогорск, Россия) 5:2 (1:0, 2:1, 2:1):

1:0 – 11:01 Шестаков (Муратов, Савицкий). В большинстве

2:0 – 21:20 Апальков (Оберг, Нургалиев). В большинстве

2:1 – 28:33 Силантьев (Хабаров, Минулин). В равенстве

3:1 – 35:32 Нургалиев (Хенкель). В равенстве

4:1 – 42:15 Омирбеков (Ножье, Оберг). В равенстве

5:1 – 49:26 Бекетаев. В меньшинстве

5:2 – 54:15 Михайлис (Юров, Орехов). В равенстве

Вратари: Шутов – Набоков.

Штраф: 4:10 (0:6, 0:2, 4:2).