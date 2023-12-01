В клубе Месси не осталось абонементов для фанатов на будущий сезон
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Фантастическая популярность звездного аргентинца в США было уже заметно за пару месяцев до его появления в клубе нынешним летом. Цены на входные билеты на матчи с участием Месси тогда возросли в несколько раз, что говорило о повышенном спросе со стороны зрителей. "Эффект Месси" продолжил свое действие и на будущий год. Как информирует The Athletic, болельщики "Интер Майами" уже разобрали все абонементы на регулярный чемпионат MLS-2024.
Фото: Instagram/leomessi
Однако, шанс попасть на игры с участием аргентинского форварда все же еще остается. Можно будет купить билеты на отдельные матчи "Майами", которые поступят в продажу после выхода полного расписания чемпионата МЛС.
Распродажа абонементов прошла на фоне двукратного его увеличения, о чем руководство клуба уведомило болельщиков еще в сентябре. Стоит отметить, что вместимость стадиона "Интер Майами" за последние месяцы увеличена на 2000 посадочных мест, и сейчас составляет 21 000 зрителей.
Тем временем, сам Месси на днях стал героем двух рейтингов. Вначале он был признан лучшим футболистом 21-го века, а затем его объявили лучшим игроком в истории испанской "Барселоны".