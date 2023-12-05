Хоккеистов обяжут надевать защиту на шею после смерти спортсмена

Международная федерация хоккея заявила, что все ее мероприятия, включая Олимпийские игры, чемпионаты мира среди мужчин и женщин, теперь будут проводиться с дополнительной защитой игроков, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.



Решение последовало за смертью Адама Джонсона во время матча "Ноттингем Пантерс" в октябре после того, как 29-летний игрок получил удар коньком в шею, пишет Sky News.

Мужчина, арестованный по подозрению в непредумышленном убийстве в связи со смертью Джонсона, был освобожден под залог до проведения дальнейшего расследования.

В заявлении говорится, что по рекомендации медицинского комитета принято решение обязать использовать защиту от разрывов шеи на соревнованиях всех уровней.

Точная дата вступления в силу мандата по защите шеи еще не определена, исходя из имеющихся запасов защиты шеи.

"Пока правило официально не вступит в силу, МФХ продолжает настоятельно рекомендовать всем игрокам, выступающим на соревнованиях, носить средства защиты от разрывов шеи", - говорится в заявлении.

После смерти Джонсона Английская хоккейная ассоциация заявила, что с начала 2024 года защита шеи станет обязательной во время всех действий на льду.

Лиги Канадской хоккейной лиги также сделали обязательным использование защиты шеи.

Защитное снаряжение, которое надевается на шею игрока, не является обязательным ни в Элитной хоккейной лиге, ни в Национальной хоккейной лиге Америки (НХЛ).

Хоккеист английского клуба "Ноттингем Пантерс" Адам Джонсон скончался в результате несчастного случая, который произошел 28 октября. Игроку случайно нанесли удар в горло лезвием конька в матче британского Кубка вызова против "Шеффилд Стилерс".

