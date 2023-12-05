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Что посоветовал министр спорта специалистам велотрека и маунтинбайка

Что посоветовал министр спорта специалистам велотрека и маунтинбайка Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
5 ноября министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев выслушал отчет республиканской федерации велоспорта. Cпециалисты отечественного велоспорта рассказали о последних результатах гонщиков и поделились планами подготовки к главному старту четырехлетия, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает пресс-служба МТС РК, на Азиатских играх 2023 года мужская сборная Казахстана по велошоссе показала хорошие результаты, завоевав две золотые и одну серебряную награду. Женская команда добыла одну бронзовую медаль. В велотреке и маунтинбайке у наших спортсменов не было призовых мест в Ханчжоу.

"У нашей страны есть хорошие традиции и история в велоспорте. Нынешний состав сборной заслуживает отдельного внимания. Успешные выступления Алексея Луценко и Евгения Федорова по ходу всего сезона принесли нашей стране три олимпийские лицензии. Золотые награды в Ханчжоу доказывают хорошие перспективы на Олимпийских играх. Нельзя забывать, что это медалоемкий вид спорта. По другим дисциплинам, таким как велотрек и маунтинбайк, нужно пересмотреть план тренировок. Лидеры сборной должны упорно следовать индивидуальным планам подготовки".Ермек Маржикпаев, министр туризма и спорта РК

Олимпийский квалификационный период среди велосипедистов завершился. Сборная Казахстана начала подготовку к Олимпиаде-2024 в Париже. Министерство туризма и спорта создаст все необходимые условия по специалистам, фармакологическим и восстановительным средствам для членов сборной во время тренировочного процесса, подчеркнул Ермек Маржикпаев.


В завершение совещания министр поручил провести глубокий анализ результатов прошедших соревнований, в частности в велотреке и маунтинбайке, а также принять меры по поддержанию позитивной морально-психологической атмосферы внутри команды перед Олимпиадой-2024 в Париже.

Ранее Ермек Маржикпаев раскритиковал выступление казахстанских спортсменов на Азиаде.

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