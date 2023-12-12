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Месси приедет к Роналду на товарищеский матч

Футбол Встреча Интер Майами Аль-Наср Фото: Instagram/leomessi, cristiano
Футбольный клуб "Интер Майами" Лионеля Месси примет участие в кубке Эр-Рияда, в рамках международного тура с целью подготовки к новому сезону, сообщает Zakon.kz.

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В ходе данного вояжа клуб из Флориды встретится с "Аль-Хилалом" и "Аль-Насром", за который выступает знаменитый португалец Криштиану Роналду. Как передает пресс-служба "Интер Майами", команда Месси отправится в Саудовскую Аравию для участия в кубке Эр-Рияда, в рамках первого в истории международного тура клуба. Американский коллектив сыграет два матча на Ближнем Востоке, в формате кругового турнира.

"Это еще одна возможность создать прочные отношения со страстными фанатами. Мы очень рады воссоединиться с новыми болельщиками в Саудовской Аравии, а также надеемся, что люди во всем мире будут следить за парой таких матчей мечты". Ксавье Асенси, коммерческий директор футбольного клуба Интер Майами.

Тем самым, фанаты футбола смогут в конце января 2024 года насладиться очередным противостоянием двух великих игроков современности, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.  

"Эти матчи станут важными испытаниями для нашей команды, которые принесут нам пользу в преддверии нового сезона. Мы очень рады, что наша команда получит шанс сразиться с такими сильными командами, как "Аль-Хилаль" и "Аль-Наср". Крис Хендерсон, спортивный директор Интер Майами

Первую встречу "Интер Майами" проведет 29 января с "Аль-Хилалом", самой титулованной в истории азиатского футбола, которая имеет на своем счету 66 титулов. Саудовская команда в настоящее время занимает первое место в турнирной таблице Лиги, имея в своем составе таких звездных игроков, как Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Александр Митрович, Калиду Кулибали и Малкольм. 

Футбол Встреча Интер Майами

Фото: Instagram/cristiano

Затем, "Интер Майами" 1 февраля сразится с "Аль-Насром", главным украшением которого конечно станет очередное противоборство Месси и Роналду. Как известно, команда португальца сейчас располагается на второй строчке таблицы чемпионата Саудовской Аравии, после "Аль-Хиляла".

Лионель Месси и Криштиану Роналду встречались на поле друг с другом 35 раз за карьеру, при этом аргентинец одержал 16 побед против 10 у Роналду, остальные девять закончились вничью. В этих матчах Месси забил 21 гол и сделал 12 передач, а Роналду оформил 20 голов и отдал один ассист.

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