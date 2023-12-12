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Хоккеисты молодежной сборной восхитили казахстанцев

Хоккеисты молодежной сборной восхитили казахстанцев Фото: скриншот видео
У организаторов молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Будапеште, возникли какие-то неполадки, из-за которых им не удалось включить гимн Казахстана после победы наших хоккеистов над командой из Дании, сообщает Zakon.kz.

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Но хоккеисты молодежной сборной Казахстана не растерялись и исполнили гимн а капелла, чем восхитили соотечественников.

"Вам понравилось такое исполнение гимна?" – говорится в описании видео, опубликованного в Instagram Казахстанской федерации хоккея.

В комментариях казахстанцы поздравили наших хоккеистов с победой над сборной Дании, а также выразили восхищение таким исполнением гимна:

  • "Топовое исполнение!"
  • "Пацаны, мы в вас верим до конца".
  • "У меня слезы гордости, красавчики".
  • "Победили красиво! Спели красиво! Красавцы во всем!"
  • "Молодцы! Пока венгры искали наш гимн два раза, парни и болельщики сами спели!"
  • "Два раза отключилась музыка гимна, а ребята спели сами, их поддержали фанаты! Молодцы!"

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Казахстанская молодежка с победы начала ЧМ-2023 по хоккею

Ранее сообщалось, что во второй игровой день молодежного мирового первенства по хоккею (U-20), который проходит в Будапеште, казахстанская команда не без труда обыграла соперников из Дании. Подробности по ссылке.

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