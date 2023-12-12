Хоккеисты молодежной сборной восхитили казахстанцев
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Но хоккеисты молодежной сборной Казахстана не растерялись и исполнили гимн а капелла, чем восхитили соотечественников.
"Вам понравилось такое исполнение гимна?" – говорится в описании видео, опубликованного в Instagram Казахстанской федерации хоккея.
В комментариях казахстанцы поздравили наших хоккеистов с победой над сборной Дании, а также выразили восхищение таким исполнением гимна:
- "Топовое исполнение!"
- "Пацаны, мы в вас верим до конца".
- "У меня слезы гордости, красавчики".
- "Победили красиво! Спели красиво! Красавцы во всем!"
- "Молодцы! Пока венгры искали наш гимн два раза, парни и болельщики сами спели!"
- "Два раза отключилась музыка гимна, а ребята спели сами, их поддержали фанаты! Молодцы!"
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Ранее сообщалось, что во второй игровой день молодежного мирового первенства по хоккею (U-20), который проходит в Будапеште, казахстанская команда не без труда обыграла соперников из Дании. Подробности по ссылке.