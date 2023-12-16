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"Реал" заработал больше всех денег в нынешнем сезоне Лиги чемпионов

Футбол Доход Лучший Фото: Instagram/realmadrid
Самый титулованный футбольный клуб планеты, мадридский "Реал", занял первое место по доходом среди всех участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

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По информации испанского издания As, казна "Галактикос" на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов обогатилось почти на 80 млн евро, из которых 15,6 млн клуб итальянского специалиста Карло Анчелотти получил за участие в групповом раунде.

Надо отметить, что "Реал" выиграл все свои 6 матчей на групповой стадии, и за каждую победу клубу полагаются призовые в размере 2,8 млн евро, а всего в итоге 16,8 млн. Плюс 9,8 млн евро "сливочные" заработали за выход в весеннюю плей-офф Лиги чемпионов.

Дополнительные 36,4 млн евро "мадридцы" получат в виде бонусов, которые накапливаются за счет выступлений клуба в Лиге чемпионов УЕФА за последние 10 лет.

Далее за "Реалом" по сумме доходов идут мюнхенская "Бавария" (76,6 млн евро) и британский "Манчестер Сити" (76,5 млн).

В топ-10 клубов, которые неплохо заработали на групповой стадии нынешнего сезона ЛЧ, также вошли "Барселона" (71,53), "Атлетико" (71,11), ПСЖ (63,89), "Порту" (63,57), "Боруссия" (63,52), "Арсенал" (63,36) и "Наполи" (58,04).

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