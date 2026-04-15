Спорт

За счет чего "Реал" хочет обыграть "Баварию" и выйти в полуфинал Лиги чемпионов

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 13:49 Фото: Instagram/ReaLmadrid
В ночь на 16 апреля самый титулованный футбольный клуб планеты, мадридский "Реал", будет гостить у мюнхенской "Баварии" в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

15-кратный победитель Лиги чемпионов прилетел в Германию с настроем победить хозяев поля, о чем открыто высказался рулевой мадридского коллектива.

Но стоит напомнить, что "сливочные" неделю назад у себя дома проиграли чемпиону Бундеслиги и теперь переиграть немецкую дружину в его же родных стенах будет задачей не из легких.

"Не думаю, что нам нужно чудо, мы могли обыграть их на прошлой неделе. Наша история построена на невозможном, готовы сделать ее еще более грандиозной. С нетерпением ждем матча, уверены, что сможем выполнить задачу, знаем, на что способны, и готовы к отличной игре. Если и есть команда, которая верит в камбэк, то это мы. Никто не знает, каков будет результат, но мы будем бороться за нашу эмблему. Это еще один вызов и испытание".Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа

Матч "Бавария" – "Реал" начнется в 00:00 по казахстанскому времени, а наши болельщики могут посмотреть прямую трансляцию на телеканале Qazsport.

Команды встретятся между собой в 30-й раз за всю историю Лиги чемпионов УЕФА, что является рекордом противостояний среди европейских клубов.

