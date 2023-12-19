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Виллу Кевина Де Брёйне ограбили в Бельгии

Виллу Кевина Де Брёйне ограбили в Бельгии Фото: Instagram/kevindebruyne
В минувшие выходные дом полузащитника английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Кевина Де Брёйне обокрали. Просторная вилла игрока находится в бельгийском местечке Хойсден-Зольдер, сообщает Zakon.kz.

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По информации издания HLN, в полицию с заявлением о краже со взломом обратилась жена 32-летнего футболиста. Идет расследование ограбления, преступники пока не найдены.

"К нам обратилась Мишель Лакруа, жена Де Брёйне. Преступники забрались на второй этаж по приставной лестнице и обыскали весь дом. Все перевернуто с ног на голову, поэтому пока не совсем понятно, что украли грабители. На первый взгляд кажется, что украдены в основном драгоценности", – сообщили в бельгийской прокуратуре.

Виллу из белого натурального камня построили в 2019 году. В доме есть бассейн, джакузи и баскетбольная площадка. Футболист с семьей приезжает сюда нечасто – большую часть времени полузащитник вместе с тремя детьми живет в своем особняке в Манчестере.

Кевин Де Брёйне, несмотря на небольшую травму подколенного сухожилия в начале этого сезона, поехал на клубный ЧМ-2023 в Саудовскую Аравию. Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола включил бельгийца в заявку команды на участие в турнире. В ночь на 20 декабря британский "Манчестер Сити" встретится с "Урава Ред Даймондс" из Японии в рамках полуфинала клубного мирового первенства.

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