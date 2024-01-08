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Кевин де Брюйне лидер рейтинга по результативным передачам в Европе

Футбол Лучший автор ассистов Фото: Instagram/kevindebruyne
Бельгийский полузащитник футбольного клуба "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне признан самым лучшим "распасовщиком" среди игроков ведущих европейских чемпионатов за последние полтора года, сообщает Zakon.kz.

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С начала лета 2022 года Кевин де Брюйне оформил на свой счет 30 результативных передач во всех турнирах, что считается лучшим показателем среди футболистов пяти топ-первенств Европы.

За бельгийцем в списке лучших "распасовщиков" идут: Мохамед Салах ("Ливерпуль", 24 голевых ассиста), Винисиус Жуниор ("Реал", 22), Букайо Сака ("Арсенал", 22) и Антуан Гризманн ("Атлетико", 21). 


Нельзя не отметить, что данные цифры Кевина де Брюйне могли быть еще выше, если не травма, из-за которой он пропустил большую часть нынешнего сезона. Капитан "горожан" свое возвращение отметил накануне очередной результативной передачей. Бельгиец не выходил на поле последние пять месяцев, и важность его появления в строю "Сити" отмечает его наставник Хосеп Гвардиола. 

"Кевин способен выдержать давление, у него есть особая способность делать то, что редко встречается. Он исключительный и уникальный, хорошо сыграл. Мы думали, что лучше выпустить его во втором тайме, чем в начале матча, когда игра более плотная в плане пространства. Он еще не готов отыграть 90 минут, однако у него будет возможность выйти против "Ньюкасла". Мы в восторге от того, что он вернулся, Кевин помогает выигрывать матчи, а таких футболистов мало".Хосеп Гвардиола, главный тренер МанСити

32-летний игрок отдал голевой пас своему напарнику Жереми Доку в матча с "Хаддерсфилдом" в третьем раунде Кубке Англии, где "МанСити" праздновал успех с крупным счетом 5:0. 

Кевин де Брюйне впервые вышел на поле с 11 августа 2023 года, когда он получил травму бедра. Фанаты "горожан" аплодисментами встретили своего любимца и скандировали его имя.

На прошлой неделе игрок сборной Бельгии де Брюйне был признан лучшим плеймейкером мира 2023 года.

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