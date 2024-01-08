Кевин де Брюйне лидер рейтинга по результативным передачам в Европе

Бельгийский полузащитник футбольного клуба "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне признан самым лучшим "распасовщиком" среди игроков ведущих европейских чемпионатов за последние полтора года, сообщает Zakon.kz.

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С начала лета 2022 года Кевин де Брюйне оформил на свой счет 30 результативных передач во всех турнирах, что считается лучшим показателем среди футболистов пяти топ-первенств Европы.

30 - Kevin De Bruyne has the most assists of any player in Europe's big five leagues in all competitions since the start of last season, despite making three appearances this season.



30 - De Bruyne

24 - Salah

22 - Vini Jr

22 - Saka

21 - Griezmann



King. pic.twitter.com/9ftlicR41z — OptaJoe (@OptaJoe) January 7, 2024

За бельгийцем в списке лучших "распасовщиков" идут: Мохамед Салах ("Ливерпуль", 24 голевых ассиста), Винисиус Жуниор ("Реал", 22), Букайо Сака ("Арсенал", 22) и Антуан Гризманн ("Атлетико", 21).





Нельзя не отметить, что данные цифры Кевина де Брюйне могли быть еще выше, если не травма, из-за которой он пропустил большую часть нынешнего сезона. Капитан "горожан" свое возвращение отметил накануне очередной результативной передачей. Бельгиец не выходил на поле последние пять месяцев, и важность его появления в строю "Сити" отмечает его наставник Хосеп Гвардиола.

"Кевин способен выдержать давление, у него есть особая способность делать то, что редко встречается. Он исключительный и уникальный, хорошо сыграл. Мы думали, что лучше выпустить его во втором тайме, чем в начале матча, когда игра более плотная в плане пространства. Он еще не готов отыграть 90 минут, однако у него будет возможность выйти против "Ньюкасла". Мы в восторге от того, что он вернулся, Кевин помогает выигрывать матчи, а таких футболистов мало". Хосеп Гвардиола, главный тренер МанСити

32-летний игрок отдал голевой пас своему напарнику Жереми Доку в матча с "Хаддерсфилдом" в третьем раунде Кубке Англии, где "МанСити" праздновал успех с крупным счетом 5:0.

Кевин де Брюйне впервые вышел на поле с 11 августа 2023 года, когда он получил травму бедра. Фанаты "горожан" аплодисментами встретили своего любимца и скандировали его имя.

На прошлой неделе игрок сборной Бельгии де Брюйне был признан лучшим плеймейкером мира 2023 года.