Кевин де Брюйне лидер рейтинга по результативным передачам в Европе

С начала лета 2022 года Кевин де Брюйне оформил на свой счет 30 результативных передач во всех турнирах, что считается лучшим показателем среди футболистов пяти топ-первенств Европы.

30 - Kevin De Bruyne has the most assists of any player in Europe's big five leagues in all competitions since the start of last season, despite making three appearances this season.



30 - De Bruyne

24 - Salah

22 - Vini Jr

22 - Saka

21 - Griezmann



