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Кто из спортсменов, тренеров и команд получил звание лучший в 2023 году

Футбол Премия BBC Фото: Instagram/mancity
На официальной церемонии награждения BBC Sport Personality of the Year объявлены имена в номинациях лучший спортсмен, тренер и команда 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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Самое главное и интересное, что все три премии достались представителям английского футбольного клуба "Манчестер Сити". 

По версии BBC Sports Personality, 23-летний нападающий Эрлинг Холанд признан лучшим спортсменом года. Норвежец в прошлом сезоне оформил требл в составе "горожан", выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов УЕФА.


На этой же церемонии испанский наставник Хосеп Гвардиола вознагражден премией как лучший тренер года, передает BBS. А "Манчестер Сити" пополнил свою коллекцию наград, в этот раз от BBC, как лучшая команда уходящего года.

Между тем "горожане" в эти дни находятся в Саудовской Аравии, где принимают участие в клубном ЧМ-2023 по футболу. В ночь на 20 декабря подопечные Хосепа Гвардиолы в полуфинале данного турнира переиграли японский "Урава Ред Даймондс" со счетом 3:0. Эта победа позволила британцам пройти в полуфинал клубного мирового первенства, там их ждет бразильский "Флуминенсе".

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