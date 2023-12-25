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Самую титулованную футбольную сборную мира могут отстранить от международных игр

Бразильских футболистов пригрозили отстранить от международных игр Фото: Instagram/cbf_futebol
Международная федерация футбола (FIFA) грозит отстранить бразильские сборные и команды от международных соревнований в случае вмешательства государственных структур в выборы президента CBF, сообщает Zakon.kz.

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По информации ESPN, FIFA и Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) на днях оповестили Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о возможной смене руководства этой организации. 

Ранее бразильский суд отстранил от должности главу CBF Эднальдо Родригеса и всех его помощников из-за нарушений на выборах в 2022 году. В связи с этим нужно провести новые выборы президента Бразильской конфедерации футбола в течение месяца.

Футбол Бразилия Выборы

Фото: Instagram/cbf_futebol

При этом ФИФА и КОНМЕБОЛ сообщили, что представители этих двух организаций будут наблюдать за процессом избрания нового главы CBF. До 8 января никаких решений по поводу смены руководства конфедерации принимать не должны.

Вышестоящие футбольные органы строго предупредили CBF, что никакие силы, включая государственные органы, не должны вмешиваться в дела федерации. Любое нарушение этих правил грозит санкциями, которые прописаны в Уставе ФИФА, включая отстранение от всех глобальных международных турниров на уровне сборных и клубов. 

Сборная Бразилии – самая титулованная на планете. Южноамериканцы пять раз становились победителями мундиаля.

Ранее крупное поражение сборной Бразилии возглавило список сенсаций в истории мундиалей.

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