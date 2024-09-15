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Футбольную сборную Англии могут отстранить от Евро-2028

Футбольную сборную Англии могут отстранить от Евро-2028, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 23:39 Фото: pixabay
Сборная Англии может быть отстранена от участия в чемпионате Европы 2028 года из-за планов по созданию независимого регулятора в английском футболе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times, это решение не устраивает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис направил письмо министру культуры, СМИ и спорта Великобритании Лизе Лэнди, выразив в нем обеспокоенность вмешательством правительства в управление футболом. Теодоридис подчеркнул, что ключевым принципом является независимость футбольных структур, и призвал не предоставлять новому регулятору полномочия по контролю за клубами.

Издание отмечает, что если Великобритания нарушит этот принцип, УЕФА может ввести санкции, вплоть до исключения национальной федерации. Это может привести к тому, что сборная Англии пропустит Евро-2028, которое планируется провести в Англии и Ирландии. Кроме того, под угрозой окажется участие английских клубов в еврокубках и выступление сборной на чемпионате мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана начала чемпионат мира по футзалу с ничейного результата в матче против Испании. Игра завершилась со счетом 1:1. 

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