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Составлен список главных разочарований чемпионата АПЛ-2023

Составлен список главных разочарований чемпионата АПЛ-2023 Фото: Instagram/mmudryk10, Andreonana.24, antony00.
Американский канал ESPN опубликовал состав символической сборной высокооплачиваемых футболистов, которые разочаровывали своей игрой в текущем сезоне Английской премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

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По мнению ESPN, в эту команду из 11 футболистов, которые не продемонстрировали свой потенциал в полную меру, вошли:

  • вратарь Андре Онана ("Манчестер Юнайтед");
  • защитники Рис Джеймс ("Челси"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити") и Марк Кукурелья ("Челси");

Футбол Разочарование АПЛ-2023

Фото: Instagram/josko_gvardiol

  • полузащитники Энцо Фернандес ("Челси"), Кэлвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Мэйсон Маунт ("Манчестер Юнайтед"), Антони ("Манчестер Юнайтед") и Михаил Мудрик ("Челси");
  • форвард Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед").

Футбол Разочарование АПЛ-2023

Фото: Instagram/marcusrashford

Практически все перечисленные игроки входят в основной состав трех топовых английских клубов – "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси". 


Тем временем украинский талант Михаил Мудрик, играющий за "аристократов", постепенно начинает заявлять о себе. 22-летний вингер забил в двух из трех последних матчей за "Челси". Накануне он отличился в поединке АПЛ против "Кристал Пэлас", открыв счет на 13-й минуте.

Ранее Мудрик отметился взятием ворот в игре против "Ньюкасла" в Кубке английской лиги. Сейчас в активе молодого украинца четыре гола в составе лондонской команды в нынешнем сезоне.

Ранее "Манчестер Юнайтед" волевым усилием остановил победное шествие "Астон Виллы" в АПЛ.

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