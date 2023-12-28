Составлен список главных разочарований чемпионата АПЛ-2023

Американский канал ESPN опубликовал состав символической сборной высокооплачиваемых футболистов, которые разочаровывали своей игрой в текущем сезоне Английской премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

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По мнению ESPN, в эту команду из 11 футболистов, которые не продемонстрировали свой потенциал в полную меру, вошли:



вратарь Андре Онана ("Манчестер Юнайтед");

Андре Онана ("Манчестер Юнайтед"); защитники Рис Джеймс ("Челси"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити") и Марк Кукурелья ("Челси");





Фото: Instagram/josko_gvardiol

полузащитники Энцо Фернандес ("Челси"), Кэлвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Мэйсон Маунт ("Манчестер Юнайтед"), Антони ("Манчестер Юнайтед") и Михаил Мудрик ("Челси");



Энцо Фернандес ("Челси"), Кэлвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Мэйсон Маунт ("Манчестер Юнайтед"), Антони ("Манчестер Юнайтед") и Михаил Мудрик ("Челси"); форвард Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед").





Фото: Instagram/marcusrashford

Практически все перечисленные игроки входят в основной состав трех топовых английских клубов – "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси".





Тем временем украинский талант Михаил Мудрик, играющий за "аристократов", постепенно начинает заявлять о себе. 22-летний вингер забил в двух из трех последних матчей за "Челси". Накануне он отличился в поединке АПЛ против "Кристал Пэлас", открыв счет на 13-й минуте.

Ранее Мудрик отметился взятием ворот в игре против "Ньюкасла" в Кубке английской лиги. Сейчас в активе молодого украинца четыре гола в составе лондонской команды в нынешнем сезоне.

Ранее "Манчестер Юнайтед" волевым усилием остановил победное шествие "Астон Виллы" в АПЛ.