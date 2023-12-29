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Эксперты составили символическую сборную АПЛ-2023

Футбол Сборная АПЛ Фото: Instagram/emi_martinez26, mosalah, erling.haaland
Английская Премьер-лига уже который год признается лучшим футбольным чемпионатом планеты. В преддверии Нового года эксперты ESPN представили символическую сборную лучших игроков нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет ESPN, этот год стал периодом невероятных достижений и рекордов для английского футбола. "МанСити" оформил футбольный требл, победив в Лиге чемпионов, АПЛ и Кубке Англии. А недавно заполнил свою копилку трофеем клубного чемпиона мира. Плюс главный снайпер "горожан" Эрлинг Холанд забил больше 50 голов за свой первый сезон в клубе. 

К концу 2023 года собрана команда из лучших игроков английского первенства, куда вошли: 

Вратарь: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла").

Защитники: Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Эзри Конса ("Астон Вилла") и Дэн Берн ("Ньюкасл").

Футбол Сборная АПЛ-2023

Фото: Instagram/declanrice

Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Деклан Райс ("Арсенал") и Мартин Эдегор ("Арсенал").

Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") и Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").


Тем временем новый сезон АПЛ в самом разгаре. Действующий его победитель "МанСити" пока располагается на 4-й строчке турнирной таблицы. Конкуренцию подопечным Хосепа Гвардиолы составляют "Ливерпуль" и "Арсенал", которые в очередной раз борются за титул.

Еще одним претендентом на чемпионство нынешнего турнира неожиданно стала "Астон Вилла", которая недавно попеременно переиграла "Манчестер Сити" и "Арсенал". Однако потом в битве уступила "Манчестер Юнайтед".    

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