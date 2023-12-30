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"Барыс" победой закончил 2023 год и ушел с последнего места в КХЛ

Хоккей 3 Победа КХЛ Фото: hcbarys.kz
Столичный клуб "Барыс" преподнес очередную сенсацию в КХЛ, обыграв на своем льду челябинский "Трактор". Эта победа позволила астанчанам покинуть последнюю строчку в Восточной конференции, сообщает Zakon.kz.

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Для казахстанского коллектива этот успех стал третьим в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передает пресс-служба ХК "Барыс".

Кроме того, была обыграна одна из лучших команд Восточной конференции, "Трактор" входит в топ-5 турнирной таблицы. Как и в предыдущем матче против "Авангарда", астанчане снова забили пять шайб в ворота соперника и пропустили один гол.

Победу "Барысу" принесли Аркадий Шестаков (дубль), Давид Скленичка, Рудольф Червени и Энтони Камара.


Благодаря победе над челябинцами казахстанская команда сумела покинуть последнее 12 место в турнирной таблице, опередив "Адмирал".


Коллектив из Владивостока и "Барыс" сейчас имеют одинаковое количество очков – 37, но наши хоккеисты по лучшим показателям стоят выше.

 

Таким образом астанчане вышли на победную серию из трех поединков, ранее переиграли "Сочи" (3:2, ОТ) и "Авангард" (5:1).

Следующую игру казахстанский коллектив проведет уже в новом году, в гостях нас ждет ярославский "Локомотив". Встреча пройдет 3 января, начало – в 20:00 по времени Астаны. "Железнодорожники" занимают третье место в Западной конференции КХЛ.

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