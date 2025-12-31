#Казахстан в сравнении
Спорт

Выездная победа помогла "Барысу" закончить год на девятом месте в КХЛ

последняя победа помогла Барысу закончить год на девятом месте в КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 22:16 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" завершил этот год на девятом месте в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Zakon.kz.

На данный момент казахстанский клуб имеет в активе 36 очков после 42 проведенных матчей в этом сезоне. "Барыс" закончил год выездной победой над "Авангардом" (4:2) и прервал серию из четырех поражений. Напомним, ранее подопечные Михаила Кравца проиграли четыре домашних матча подряд – "Сочи" (1:5), "Трактору" (0:2), "Автомобилисту" (1:4) и "Амуру" (1:4).

Новый год "Барыс" начнет выездным матчем против "Торпедо", который состоится 6 января в Нижнем Новгороде.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
