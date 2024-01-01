Боксерши из Казахстана будут биться с трансгендерами в 2024 году

С 2024 года по решению Ассоциации бокса США трансгендеры будут допущены до женских турниров, сообщает Zakon.kz.

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Для этого спортсмены должны объявить о своей гендерной идентичности, пройти операцию по смене пола, ежеквартально проходить гормональное тестирование и отправлять данные в федерацию.

У мужчин, совершивших трансгендерный переход, уровень тестостерона не должен превышать 5 нмоль/л. У боксера-мужчины уровень гормона не должен превышать показатель 10 нмоль/л.

Спортсмены младше 18 лет не смогут сменить категорию.

Теперь в 2024 году на турнирах в США под юрисдикцией местной федерации казахстанские боксерши будут биться с бывшими мужчинами.