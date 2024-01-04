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Наставник "Барыса" отметил яркую победу над лидером "Запада" КХЛ

Хоккей Комент Тренера Фото: hcbarys.kz
Накануне астанинский "Барыс" одержал четвертую кряду победу в рамках Континентальной хоккейной лиги, обыграв на выезде вторую команду Западной конференции – ярославский "Локомотив", сообщает Zakon.kz.

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Для исполняющего обязанности главного тренера клуба "Барыс" Олега Болякина этот матч стал четвертым выигрышным в рамках игр КХЛ. Как передает пресс-служба "Барыса", 58-летний наставник отметил самоотверженную игру своих подопечных. 

"Команду настраивали на "Локомотив", это очень серьезный соперник, с хорошим тренерским штабом. Попросили игроков не удаляться, но в концовке дисциплина нас подвела. Соперник заставил нас удаляться, ряд игроков не выдержали давления. Хорошо, что все закончилось победой. Каждая победа дает положительные эмоции. Когда идут победы, игроки начинают верить тренерскому штабу. Апальков великолепно влился в команду, он хороший и качественный игрок. Время показывает, что мы не ошиблись. Грант будет играть в Челябинске или в Уфе. Мы нашли правильные слова для Камары, парень поверил в себя, начал забивать". Олег Болякин, и.о. главного тренера "Барыса"

Встреча с "Локомотивом" была для "Барыса" первой выездной в 2024 году, и казахстанцы с волевой победой завершили ее, переиграв хозяев льда в серии буллитов – 5:4.


Надо отметить, что по ходу поединка с ярославцами астанчане проигрывали со счетом 2:0. Но сумели сравнять результат и даже выйти вперед, причем два раза. Однако "Локомотив" все-таки сумел довести матч до ничьей в основное время. В серии буллитов удача улыбнулась гостям из Казахстана.


Благодаря четвертой подряд победе в КХЛ команда Олега Болякина накопила 39 очков и находится на 11-й позиции в Восточной конференции. 

Выездная серия столичного клуба продолжается, следующий матч "Барыс" проведет 5 января в Челябинске против "Трактора". Начало данного поединка в 17:30 по времени Астаны. 

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