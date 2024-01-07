"Барыс" проиграл "Салавату Юлаеву" и потерпел второе поражение подряд

В выездном матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" потерпел поражение от уфимского "Салавата Юлаева".

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Встреча в России завершилась со счетом 5:3.

У хозяев отличились Егор Сучков (5 минута), Джош Ливо (24, 33 — в большинстве "пять на три") и Матвей Гуськов (40, 51). В составе гостей шайбы забросили Энтони Камара (39 — в большинстве), Самат Данияр (46) и Даниил Апальков (60).

Для "Барыса" поражение стало вторым подряд после победной серии из четырех матчей. За 48 игр астанчане набрали 39 очков и по-прежнему занимают предпоследнее, 11-е, место в таблице Восточной конференции. "Салават Юлаев" одержал третью победу кряду. Уфимцы набрали 63 очка после 47 матчей и поднялись на вторую позицию на Востоке.

5 января 2024 года "Барыс" сыграл с челябинским "Трактором" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:1.