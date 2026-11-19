Астанинский "Барыс" потерпел поражение от уфимского "Салавата Юлаева" в первом матче короткой выездной серии КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев льда, сообщает Zakon.kz.

Впервые с 22 сентября в заявку казахстанского клуба попал Мади Диханбек, восстановившийся после серьезной травмы. Также юбилейный 200-й матч в КХЛ провел Ансар Шайхмедденов, отметившийся заброшенной шайбой.

Уже к середине первого периода "Салават Юлаев" вел с преимуществом в две шайбы. За уфимцев отличились Вадим Шипачев, Девин Броссо, реализовавший большинство, и Данил Алалыкин. Между этими голами шайбу в ворота соперника отправил Шайхмедденов.

Во втором периоде команды не забивали. В начале заключительной двадцатиминутки Владислав Ефремов увеличил преимущество хозяев, отличившись в меньшинстве.

Однако "Барыс" не сдался: Джастин Бэйли и Мэйсон Морелли дважды реализовали большинство и сократили отставание до минимума. Тем не менее сравнять счет астанчанам не удалось. За секунду до финальной сирены Артем Горшков поразил пустые ворота и установил окончательный результат – 5:3.

Следующий матч подопечные Михаила Кравца проведут 20 ноября в Омске против "Авангарда".

Ранее сообщалось, что "Барыс" объявил состав на выездную серию в Уфе и Омске.