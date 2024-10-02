Объявлен самый дорогостоящий футболист мира за 200 млн евро
Рыночная стоимость Холанда за последнее время выросла на 20 млн и сейчас равняется 200 млн евро. Норвежский нападающий в рейтинге самых дорогих игроков мира опережает звездное трио из мадридского "Реала" – Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.
Представителей королевского клуба оценивают по 180 млн евро за каждого.
Фото: Instagram/mancity
В топ-10 самых дорогих игроков мира также вошли еще два члена "горожан", это Фил Фоден (5 место, 150 млн евро) и Родри (9 место, 130 млн евро).
На других позициях разместились Букайо Сака ("Арсенал", 6 место, 140 млн), Флориан Виртц ("Байер", 7, 130 млн), Джамаль Мусиала ("Бавария", 8, 130 млн) и Ламин Ямаль ("Барселона", 10, 120 млн).
Что касается самого дорогостоящего игрока мира, то Холанд минувшей ночью снова отличился за свою команду, забив один из мячей в ворота "Слована" из Братиславы (4:0) в рамках выездного матча Лиги чемпионов.
Это его 12-й гол в новом европейском сезоне: 11 из них – в счет "Ман Сити", один – за сборную Норвегии.
А всего у Эрлинга 42 забитых мяча в Лиге чемпионов, которые он оформил за 41 поединок в майке трех клубов.
Форвард "Манчестер Сити" является лучшим футболистом 2023 года.