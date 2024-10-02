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Объявлен самый дорогостоящий футболист мира за 200 млн евро

Футбол Дорогой Игрок , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 13:02 Фото: Instagram/mancity
Норвежский форвард английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд назван самым дорогим игроком планеты по версии Transfermarkt. Его стоимость ныне оценивают в 200 млн евро. Это самая высокая цена не только в АПЛ, но и в мире, сообщает Zakon.kz.

Рыночная стоимость Холанда за последнее время выросла на 20 млн и сейчас равняется 200 млн евро. Норвежский нападающий в рейтинге самых дорогих игроков мира опережает звездное трио из мадридского "Реала" – Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

Представителей королевского клуба оценивают по 180 млн евро за каждого.

Футбол Дорогие Игроки , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 13:02

Фото: Instagram/mancity

В топ-10 самых дорогих игроков мира также вошли еще два члена "горожан", это Фил Фоден (5 место, 150 млн евро) и Родри (9 место, 130 млн евро).

На других позициях разместились Букайо Сака ("Арсенал", 6 место, 140 млн), Флориан Виртц ("Байер", 7, 130 млн), Джамаль Мусиала ("Бавария", 8, 130 млн) и Ламин Ямаль ("Барселона", 10, 120 млн).

Что касается самого дорогостоящего игрока мира, то Холанд минувшей ночью снова отличился за свою команду, забив один из мячей в ворота "Слована" из Братиславы (4:0) в рамках выездного матча Лиги чемпионов.

Это его 12-й гол в новом европейском сезоне: 11 из них – в счет "Ман Сити", один – за сборную Норвегии.

А всего у Эрлинга 42 забитых мяча в Лиге чемпионов, которые он оформил за 41 поединок в майке трех клубов.

Форвард "Манчестер Сити" является лучшим футболистом 2023 года.

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