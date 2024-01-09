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Почему футбольные звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии

Футбол Отъезд Саудовская Аравия Фото: Instagram/Roberto_Firmino
Знаменитые футболисты в лице Карима Бензема, Роберто Фирмино и Джордана Хендерсона, которые с недавних пор играют в Суперлиге Саудовской Аравии, больше не желают выступать на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует издание Fichajes.net, данное трио игроков недовольно футбольными условиями в Саудовской Аравии. По сведениям источника, футболистов не устраивает жаркая и влажная погода, малое количество зрителей на трибунах, а также разные проблемы на поле.

Все три игрока перешли летом 2023 года из европейских чемпионатов на Восток. Бразилец Роберто Фирмино стал форвардом "Аль-Ахли", английский полузащитник Джордан Хендерсон надел майку "Аль-Иттифака", а знаменитый нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема подписал контракт с "Аль-Иттихадом".

Футбол Отъезд Саудовская Аравия

Фото: Instagram/jordanhenderson

Стоит отметить, что у всех трех футболистов контракты рассчитаны на несколько лет вперед. Но похоже эти звезды пересматривают свое решение, и не сыграв и полугода в местном первенстве, хотят перебраться снова в Европу или на другие континенты.  

И одним из первых может стать экс-капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, который сейчас зарабатывает 40 млн евро в год. Британец, несмотря, на возможный штраф в сумме 8 млн евро за досрочное расторжение контракта, все же желает поменять клуб. Его бывший одноклубник Роберто Фирмино получает зарплату в два раза меньше, но и он хочет поменять условия своей футбольной жизни. 

А француз Карим Бензема, который получает 200 млн за сезон, тоже особо недоволен своей карьерой на Ближнем Востоке. Он принял участие в 20-ти матчах за свой клуб во всех турнирах, забил 12 голов и оформил 5 ассистов. 

Футбол Отдых Восток

Фото: Instagram/cristiano

Тем временем, если некоторые известные личности недовольны своими условиями, то главная звезда чемпионата Саудовской Аравии, Криштиану Роналду похоже прекрасно проводить свой отдых. Португалец прекрасно завершил 2023 год в местном первенстве.

Он сейчас лучший бомбардир турнира – 20 мячей, его команда занимает второе место в таблице, плюс "Аль-Наср" сыграет в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. Вдобавок 38-летний форвард закончил 2023 год лидером списка лучших снайперов мира с активом в 54 мяча.       

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