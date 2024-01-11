Мбаппе хочет получать самую высокую зарплату в "Реале"

История с возможным переходом форварда Килиана Мбаппе в испанский "Реал" получила новые краски. Появилась информация, что француз хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "галактикос", сообщает Zakon.kz.

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По информации The Telegraph, форвард ПСЖ в случае перехода в "Реал" планирует получать 75 млн евро в год (1,24 млн фунтов стерлингов в неделю). Плюс рассчитывает получить ряд бонусов за подписание контракта, так как он лишается хороших премиальных при расставании с парижским коллективом.

Начало 2024 года не дает покоя многим знатокам футбола, начиная от болельщиков и заканчивая журналистами. У всех один вопрос: где же продолжит свою карьеру Мбаппе? Главный кандидат на приобретение француза, "Реал", как бы показывает, что у него особого интереса сейчас нет к нему, как это было два года назад. И намекают на приобретение другой звезды в лице Эрлинга Холанда.







Фото: Instagram/k.mbappe

Дело в том, что Мбаппе окончательно еще не определился со своим будущим. Никто сейчас не знает, кроме него, где он продолжит карьеру. Всем известно, что у 25-летней суперзвезды истекает контракт в конце этого сезона. Он может не только уйти бесплатно при нынешних обстоятельствах, но и может подписать предконтрактное соглашение с другим клубом.





Фото: Instagram/k.mbappe

Зная об этой ситуации, все заинтересованные стороны сейчас ведут свои футбольные интриги, выкладывая разного рода информацию в СМИ.



Таким образом, в настоящее время нет никаких признаков того, что какой-либо клуб, кроме "ПСЖ" или "Реала", подпишет Мбаппе. Не исключается еще третий вариант – переезд Килиана в английский "Ливерпуль".

В любом случае, его следующий контракт, учитывая возраст игрока, явно будет самым значимым, и, скорее всего, болельщикам осталось недолго ждать окончания этой истории.