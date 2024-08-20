Мбаппе через УЕФА хочет забрать свою зарплату у ПСЖ

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе затребовал 55 млн евро от своего бывшего клуба ПСЖ за последние три месяца работы по контракту. Игрок обратился за помощью в УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Как передает RMC Sport, "парижан" из-за этого долга перед Мбаппе могут лишить участия в еврокубках. Лучший клуб Франции вскоре должен стартовать в Лиге чемпионов УЕФА.



25-летний нападающий хочет получить от ПСЖ 55 млн евро за последние три месяца пребывания в клубе.

Помимо УЕФА, Мбаппе обратился в юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги (LFP), что решить свою проблему.

Если высшие футбольные органы признают заявления футболиста обоснованными, то ПСЖ грозят санкции, в числе которых запрет на трансферы и отзыв лицензии УЕФА на участие в еврокубковых турнирах.

16 июля французский форвард Мбаппе стал игроком мадридского "Реала", подписав соглашение до 2029 года.



Лидер сборной Франции в дебютном матче за "сливочных" сразу забил гол и взял титул.

