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Мбаппе через УЕФА хочет забрать свою зарплату у ПСЖ

Футбол Скандал Зарплата, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 18:30 Фото: Instagram/realmadrid
Форвард "Реала" Килиан Мбаппе затребовал 55 млн евро от своего бывшего клуба ПСЖ за последние три месяца работы по контракту. Игрок обратился за помощью в УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Как передает RMC Sport, "парижан" из-за этого долга перед Мбаппе могут лишить участия в еврокубках. Лучший клуб Франции вскоре должен стартовать в Лиге чемпионов УЕФА. 

25-летний нападающий хочет получить от ПСЖ 55 млн евро за последние три месяца пребывания в клубе.

Помимо УЕФА, Мбаппе обратился в юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги (LFP), что решить свою проблему.

Если высшие футбольные органы признают заявления футболиста обоснованными, то ПСЖ грозят санкции, в числе которых запрет на трансферы и отзыв лицензии УЕФА на участие в еврокубковых турнирах.

16 июля французский форвард Мбаппе стал игроком мадридского "Реала", подписав соглашение до 2029 года.

Лидер сборной Франции в дебютном матче за "сливочных" сразу забил гол и взял титул. 

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