Мбаппе через УЕФА хочет забрать свою зарплату у ПСЖ
Как передает RMC Sport, "парижан" из-за этого долга перед Мбаппе могут лишить участия в еврокубках. Лучший клуб Франции вскоре должен стартовать в Лиге чемпионов УЕФА.
25-летний нападающий хочет получить от ПСЖ 55 млн евро за последние три месяца пребывания в клубе.
Помимо УЕФА, Мбаппе обратился в юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги (LFP), что решить свою проблему.
Если высшие футбольные органы признают заявления футболиста обоснованными, то ПСЖ грозят санкции, в числе которых запрет на трансферы и отзыв лицензии УЕФА на участие в еврокубковых турнирах.
16 июля французский форвард Мбаппе стал игроком мадридского "Реала", подписав соглашение до 2029 года.
Лидер сборной Франции в дебютном матче за "сливочных" сразу забил гол и взял титул.