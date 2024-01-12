Наставник "Барсы" верит в победу своей команды в финале Суперкубка

Главный тренер футбольного клуба "Барселона" Хави с оптимизмом смотрит на то, что его подопечные сумеют обыграть самую титулованную команду планеты в финале Суперкубка Испании нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

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Накануне на футбольной арене Эр-Рияда (Саудовская Аравия) команда Хави переиграла "Осасуну" со счетом 2:0, в рамках полуфинала Суперкубка Испании-2024. И теперь сразится за титул со своим давним и принципиальным соперником, мадридским "Реалом".



"Надеемся победить в этом финале. В решающих матчах не играют, а их выигрывают. Мы хотим сразиться с "Реалом", который сейчас в очень хорошем состоянии. Однако, в "Эль-класико" не бывает фаворитов. Думаю, у нас получится такой финал, как год назад, когда мы стали чемпионами. В любом случае мы будем наслаждаться финалом". Хави, главный тренер Барселоны

Как известно, эти команды встречались 15 января 2023 года, в решающем поединке прошлого сезона Суперкубка Испании. Тот матч завершился успехом каталонского коллектива со счетом 3:1.

Для всех болельщиков эта очередная битва грандов испанского футбола, которую еще прозвали "Эль-класико". Знаменитые клубы до этого встречались 255 раз в своей истории, 103 победы на стороне "Реала", 100 раз праздновали успех игроки "Барсы", и 52 поединка заканчивались вничью.



Финальная игра Суперкубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" состоится 15 января, начало в 01:00 по времени Астаны.