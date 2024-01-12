Ветеран "Реала" уверен в неминуемом переходе Мбаппе в Мадрид

Экс-звезда мадридского "Раала" Гути в интервью программе "Эль Чирингито" ясно дал понять, что Килиан Мбаппе вскоре по любому раскладу окажется в королевском клубе, сообщает Zakon.kz.

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По информации Marca, cвою уверенность экс-полузащитник "галактикос" связывает с нынешним президентом "Реала" Флорентино Пересом, который, несмотря на все сложности с реализацией этого трансфера, сможет закрыть и уладить все вопросы.

"Мечта Мбаппе перейти в "Реал", а цель "Реала", чтобы Мбаппе перешел к ним. В конце концов, обеим сторонам придется договориться. Дело здесь не только в футболе, это бизнес. Но, Флорентино Перес занимается им на протяжении всей своей жизни, вот почему он лучший президент "сливочных". Перес ранее проворачивал подобные сделки с Фигу, Бекхэмом, Роналду, Зиданом, а сейчас он сделает это с Мбаппе. Другого варианта не вижу". Гути, ветеран Реала

С начала Нового года все ведущие СМИ мира муссируют тему будущего перехода Мбаппе в "Реал". Ряд источников пишут, что француз недоволен ультиматумом, который перед ним поставило руководство "Реала".

Согласно этим условиям форвард ПСЖ должен сообщить, подпишет ли он договор с мадридской командой в течение первого месяца 2024 года или испанская дружина расторгнет будущий контракт. Далее, уже по сведениям других издании, сам Килиан затребовал самую высокую зарплату в "Реале". В любом случае сейчас ведутся переговоры, результат скорее всего будет уже известен в ближайшее время.

Контракт 25-летнего форварда с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2024 года.

