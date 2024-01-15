ХК "Барыс" начинает домашнюю серию из четырех матчей в КХЛ

15 января столичный хоккейный клуб "Барыс" после небольшого отдыха открывает 4-х матчевую домашнюю серию поединком против тольяттинской "Лады" в рамках игр КХЛ, сообщает Zakon.kz.

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Для астанчан это первая домашняя серия в 2024 году, и открывают его подопечные Олега Болякина на последнем месте Восточной конференции. В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ "Барыс" встречался с "Ладой" на поле соперника, в октябре 2023 года, тогда успех сопутствовал хозяевам 2:1. На данный момент тольяттинцы заработали 61 балл, и располагаются на 6-ой строчке турнирной таблицы "Востока".





Фото: Instagram/barys_official

В свою очередь "Барыс" подходит к игре с "Ладой" с серией из 3-х гостевых поражений кряду. Мы на выезде уступили Трактору (1:5), "Салавату Юлаеву" (3:5) и "Ак Барсу" (0:1, Б).

Скорее всего, в противостоянии с "Ладой" место основного вратаря "Барыса" займет Андрей Шутов, так как Эдвард Паскуале пока находится в списке травмированных. Также в лазарете находятся Роман Старченко, Батырлан Муратов и Алихан Асетов.





Фото: hcbarys.kz

Возможно в состав астанчан вернется лучший бомбардир команды Понтус Оберг (15+15), который уже провел несколько тренировок в общей группе. Перед игрой с "Ладой" в копилке казахстанской команды 40 очков после 49 матчей, и последнее 12 место в таблице "Востока".



Поединок "Барыса" и "Лады" начнется 15 января, в 19:30 по времени Астаны.

