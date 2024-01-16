Назван лучший тренер года и вратарь года по версии ФИФА

Лучшим голкипером в футболе по версии ФИФА стал вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес. А тренером года выбрали Хосепа Гвардиолу. Это стало известно во время церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2023, сообщает Zakon.kz

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Как сообщает FIFA Эдерсон Мораес завоевал с командой требл в прошлом году. "Манчестер Сити" выиграл Кубок Англии, АПЛ и Лигу чемпионов.

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Мэри Ирпс - лучший вратарь в женском футболе по версии ФИФА в 2023 году.

Лучшим тренером в женском футболе по версии ФИФА стала главный тренер сборной Англии Сарина Вигман. Под её руководством Англия заняла второе место на чемпионате мира. Вигман получила награду The Best лучшему тренеру года среди женщин четвёртый раз в карьере. До этого ей вручали приз в 2017, 2020 и 2023 годах.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал лучшим наставником года,

Кроме того стала известна символическая сборная 2023 года по версии ФИФА. Место в воротах занял Тибо Куртуа. Линию обороны составили Кайл Уолкер, Джон Стоунз, Рубен Диаш. В полузащиту были выбраны Бернарду Силва, Джуд Беллингем, Кевин Де Брёйне. Линию нападения составили Лионель Месси, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Винисиус.

Бразилец Гильерме Мадруга, выступающий в местной Серии Б, забрал премию Пушкаша за лучший гол в 2023 году.