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Наставник "Барыса" прокомментировал победу над обладателем Кубка Гагарина

Хоккей Комент Тренера Фото: hcbarys.kz
Накануне столичный клуб "Барыс" прервал серию из 4-х поражений в рамках игр КХЛ, обыграв на своем льду уфимский "Салават Юлаев", победителя Кубка Гагарина 2011 года, сообщает Zakon.kz.

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Эта победа далась подопечным Олега Болякина в достаточно трудной борьбе. Ведя по ходу встречи с разницей в две шайбы, казахстанцы упустили возможность добиться успеха в основное время.


И только в серии буллитов удача повернулась к астанчанам, где блестящее мастерство продемонстрировал страж ворот "Барыса" Андрей Шутов, который отразил все пять бросков соперника.

"В первую очередь хочу поздравить наших болельщиков с победой и извиниться за поражение нашей команды "Ладе". Поговорили с ребятами, сделали выводы. Довели до них, что мы играем для болельщиков, которые приходят и поддерживают нас. Попросили сыграть мобильно против хорошей, организованной и быстрой команды. Посмотрели, показали, ребята хорошо выполнили игровое задание. Хорошо отработали и сыграли самоотверженно. Было много блокированных бросков, хорошо играли в атаке".Олег Болякин, и.о. главного тренера Барыса

Тем самым во второй матче домашней серии "Барыс" прервал свою серию из 4-х поражений кряду. В поединке с "Салаватом Юлаевым" тренерский штаб "астанчан" поменял практически все тройки нападения, оставив неизменным лишь четвертое звено. Пары защитников остались те же, изменился только порядок выхода третьего и четвертого сочетаний. 

"Нам эта победа была необходима. У нас была голевая засуха, не могли забить две игры, хотя моменты были. В этом матче забили и выиграли, очень рад победе, и команда тоже. Во встрече с уфимцами мы сделали правильные выводы, сыграли строго на результат. Я думаю, наш план на игру сработал".Олег Болякин

Победитель противостояния между "Барысом" и "СЮ" определился только в серии буллитов. Точный бросок Понтуса Оберга и пять сейвов в исполнении Андрея Шутова принесли команде из Астаны два балла.

 

Данная победа позволила "Барысу" покинуть последнее 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Сейчас команда Олега Болякина поднялась на одну позицию и накопила 42 очка после 51-й встречи.   

19 января казахстанский коллектив примет на домашней арене московский ЦСКА, начало – в 19:30 по времени Астаны. 

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