"Барыс" обыграл "Салават Юлаев" по буллитам и прервал серию поражений
Фото: cbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с российским хоккейным клубом из Уфы "Салаватом Юлаевым" в матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.
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"Барыс" обыграл "Салават Юлаев" в серии буллитов со счетом 3:2. Таким образом, астаниской команде удалось прервать серию из четырех поражений в КХЛ.
Снежные барсы вели со счетом 2:0 после шайб Дмитрия Гуркова и Кирилла Савицкого, но вскоре упустили свое преимущество. В итоге команды дошли до серии буллитов, где победный забросил Понтус Оберг.
"Барыс" – "Салават Юлаев":
- 1:0 – 06:35 – Гурков (Скленичка, Червени)
- 2:0 – 20:53 – Савицкий (Ножье, Хенкель)
- 2:1 – 39:50 – Науменков (Пименов, Алалыкин)
- 2:2 - 48:38 Кулемин (Дроздов, Шмелевский)
- 3:2 - Оберг Буллит
Ранее сообщалось, что "Барыс" проиграл четвертый подряд матч КХЛ.
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