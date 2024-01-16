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"Барыс" обыграл "Салават Юлаев" по буллитам и прервал серию поражений

"Барыс" обыграл "Салават Юлаев" по буллитам и прервал серию поражений Фото: cbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с российским хоккейным клубом из Уфы "Салаватом Юлаевым" в матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

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"Барыс" обыграл "Салават Юлаев" в серии буллитов со счетом 3:2. Таким образом, астаниской команде удалось прервать серию из четырех поражений в КХЛ.

Снежные барсы вели со счетом 2:0 после шайб Дмитрия Гуркова и Кирилла Савицкого, но вскоре упустили свое преимущество. В итоге команды дошли до серии буллитов, где победный забросил Понтус Оберг.

"Барыс" – "Салават Юлаев":

  • 1:0 – 06:35 – Гурков (Скленичка, Червени) 
  • 2:0 – 20:53 – Савицкий (Ножье, Хенкель)
  • 2:1 – 39:50 – Науменков (Пименов, Алалыкин)
  • 2:2 - 48:38 Кулемин (Дроздов, Шмелевский)
  • 3:2 - Оберг Буллит

Ранее сообщалось, что "Барыс" проиграл четвертый подряд матч КХЛ. 

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