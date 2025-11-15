"Барыс" сенсационно разгромил в гостях обладателя Кубка Гагарина

15 ноября в рамках игр чемпионата КХЛ действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" принимал на своей арене казахстанский "Барыс", сообщает Zakon.kz.

Лучшая команда прошлого сезона, а также лидер текущей таблицы Западной конференции КХЛ ничего не смогла противопоставить гостям и получила в свои ворота четыре шайбы.

Счет в матче был открыт за минуту до окончания первого периода, когда отличился Алихан Омирбеков.

После обе команды долго не могли поразить ворота друг друга, и это продолжалось до начала третьей 20-минутки.

В тот момент Семен Симонов удвоил преимущество столичной дружины. Спустя время Ансар Шайхмедденов и Эмиль Галимов сделали результат крупным – 4:0.

Тем самым "Барыс" одержал первую гостевую победу в текущем сезоне и набрал 23 очка, что позволило нашим хоккеистам подняться на восьмое место таблицы "Востока".

Следующий поединок подопечные Михаила Кравца проведут 17 ноября на выезде против "Сочи".

Сегодня казахстанских болельщиков порадовала еще наша футбольная сборная, которая в Астане вдесятером удержала ничью (1:1) против грозной Бельгии.