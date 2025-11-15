#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
522.19
606.42
6.47
Спорт

"Барыс" сенсационно разгромил в гостях обладателя Кубка Гагарина

Хоккей Победа Локомотив , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 21:53 Фото. Instagram/barys_official
15 ноября в рамках игр чемпионата КХЛ действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" принимал на своей арене казахстанский "Барыс", сообщает Zakon.kz.

Лучшая команда прошлого сезона, а также лидер текущей таблицы Западной конференции КХЛ ничего не смогла противопоставить гостям и получила в свои ворота четыре шайбы.

Счет в матче был открыт за минуту до окончания первого периода, когда отличился Алихан Омирбеков.

После обе команды долго не могли поразить ворота друг друга, и это продолжалось до начала третьей 20-минутки.

В тот момент Семен Симонов удвоил преимущество столичной дружины. Спустя время Ансар Шайхмедденов и Эмиль Галимов сделали результат крупным – 4:0.

Тем самым "Барыс" одержал первую гостевую победу в текущем сезоне и набрал 23 очка, что позволило нашим хоккеистам подняться на восьмое место таблицы "Востока".

Следующий поединок подопечные Михаила Кравца проведут 17 ноября на выезде против "Сочи".

Сегодня казахстанских болельщиков порадовала еще наша футбольная сборная, которая в Астане вдесятером удержала ничью (1:1) против грозной Бельгии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Барыс" сенсационно обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина
21:19, 20 ноября 2024
"Барыс" сенсационно обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина
Наставник "Барыса" прокомментировал победу над обладателем Кубка Гагарина
12:08, 17 января 2024
Наставник "Барыса" прокомментировал победу над обладателем Кубка Гагарина
"Барыс" в овертайме проиграл двукратному обладателю Кубка Гагарина
19:47, 29 января 2023
"Барыс" в овертайме проиграл двукратному обладателю Кубка Гагарина
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: