Битва дня в Омске и схватка "белых медведей" с "рысями" в Челябинске

"Авангард" (Омск) – ЦСКА (Москва). 17 января, 19:30 (время Астаны)





Встреча потенциального лидера сезона с действующим обладателем Кубка Гагарина, без сомнения, ключевое событие игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.





Формально "Авангард" пока второй на Востоке и третий в сводной таблице КХЛ. Однако потенциально "ястребы" летают выше всех, так как провели меньше матчей, чем прямые конкуренты в борьбе за первый номер посева в плей-офф, а также Кубок континента, вручаемый сильнейшему клубу "регулярки".





ЦСКА же на протяжении всего чемпионата выступает крайне неровно, чередуя яркие победные серии с откровенно провальными отрезками, поэтому "красно-синие" и застряли на седьмой позиции в Западной конференции. Две предыдущие встречи "армейцы" проиграли: в московском дерби "Динамо" (2:4), а затем в Екатеринбурге "Автомобилисту" (2:3).





Что касается омичей, то в их активе пятиматчевая победная серия, и останавливаться на этой отметке команда Михаила Кравца явно не собирается. Тем более сибиряки принимают принципиального соперника на родном льду, да и над "армейцами" они уже брали верх по ходу текущего сезона, обыграв их девятого ноября в Москве со счетом 6:4.





Эксперты Olimpbet полагают, что и на родном льду шансы ястребов на успех заметно выше. Победитель матча: "Авангард" – 1.7, ЦСКА – 2.14 . Однако рассчитывать на повторение голевой феерии двухмесячной давности, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, болельщикам вряд ли стоит: Тотал (9) мен – 1.01, Тотал (9) бол – 7.28.



