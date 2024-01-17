Битва дня в Омске и схватка "белых медведей" с "рысями" в Челябинске
Фото: Olimbet
Аналитика к самым интересным матчам среды в КХЛ от букмекера №1 в Казахстане.
"Авангард" (Омск) – ЦСКА (Москва). 17 января, 19:30 (время Астаны)
Встреча потенциального лидера сезона с действующим обладателем Кубка Гагарина, без сомнения, ключевое событие игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.
Формально "Авангард" пока второй на Востоке и третий в сводной таблице КХЛ. Однако потенциально "ястребы" летают выше всех, так как провели меньше матчей, чем прямые конкуренты в борьбе за первый номер посева в плей-офф, а также Кубок континента, вручаемый сильнейшему клубу "регулярки".
ЦСКА же на протяжении всего чемпионата выступает крайне неровно, чередуя яркие победные серии с откровенно провальными отрезками, поэтому "красно-синие" и застряли на седьмой позиции в Западной конференции. Две предыдущие встречи "армейцы" проиграли: в московском дерби "Динамо" (2:4), а затем в Екатеринбурге "Автомобилисту" (2:3).
Что касается омичей, то в их активе пятиматчевая победная серия, и останавливаться на этой отметке команда Михаила Кравца явно не собирается. Тем более сибиряки принимают принципиального соперника на родном льду, да и над "армейцами" они уже брали верх по ходу текущего сезона, обыграв их девятого ноября в Москве со счетом 6:4.
Эксперты Olimpbet полагают, что и на родном льду шансы ястребов на успех заметно выше. Победитель матча: "Авангард" – 1.7, ЦСКА – 2.14. Однако рассчитывать на повторение голевой феерии двухмесячной давности, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, болельщикам вряд ли стоит: Тотал (9) мен – 1.01, Тотал (9) бол – 7.28.
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Фото: Olimbet
"Трактор" (Челябинск) – "Северсталь" (Череповец). 17 января, 20:00
"Сталевары" превосходно начали 2024-й год, одержав пять побед в пяти матчах. Благодаря этому "рыси" существенно улучшили свое турнирное положение и всерьез включились в борьбу за попадание в число сеяных команд Западной конференции.
А вот "Трактор" в январе действует нестабильно: то обыграет грозный "Ак Барс", то уступит скромному "Динамо" из Минска. Сейчас "белые медведи" находятся на шестой позиции Востока. Их попаданию в розыгрыш Кубка Гагарина, вроде бы, ничего не угрожает, но челябинцам наверняка хочется финишировать по итогам "регулярки" как можно выше в таблице.
Однако для этого надо начать чаще побеждать, а сделать это в сражении с соперником, набравшим крейсерский ход, будет совсем непросто. Хотя "Трактор" и имеет положительный опыт противостояния "Северстали" в текущем первенстве, обыграв ее 26 декабря в Череповце со счетом 5:3.
Аналитики Olimpbet считают коллектив Алексея Заварухина фаворитом и домашней встречи с командой Андрея Козырева. Победитель матча: "Трактор" – 1.59, "Северсталь" – 2.35. А вероятность дополнительного времени в челябинской игре самым популярным букмекером страны оценивается кэфом 4.04.
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