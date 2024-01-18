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У "Барыса" неожиданно появился шанс попасть в плей-офф Кубка Гагарина

Хоккей Плей-офф КХЛ Фото: hcbarys.kz
Накануне комиссия КХЛ присудила команде "Сибирь" 4 технических поражения с минусом 4 очков за нарушение регламента. В связи с этим ряд команд, в числе которых казахстанский "Барыс", получили возможность заработать заветную путевку в плей-офф, сообщает Zakon.kz.

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По заявлению КХЛ, в 4-х матчах регулярного чемпионата с участием коллектива из Новосибирска были допущены нарушения. Это касается игр "Авангард" – "Сибирь", "Барыс" – "Сибирь", "Сибирь" – "Барыс", "Сибирь" – "Автомобилист", где новосибирцы нарушили подпункт 2.3 пункта 2 статьи 41 Спортивного регламента КХЛ.

Здесь говорится о превышении в заявке на отдельно взятый матч установленного ограничения числа хоккеистов в статусе "иностранный игрок". Этот статус в указанных матчах имели Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Фёдор Гордеев и Тревор Мёрфи.

Хоккей Плей-офф КХЛ

Фото: hcbarys.kz

В связи с этим Дисциплинарный регламент КХЛ на клуб налагает денежный штраф, а результаты тех матчей аннулируются, команде "Сибирь" засчитываются технические поражения.

В двух матчах "Барыс" уступил "Сибири" в овертайме и серии буллитов, заработав по одному баллу. Соответственно, в данный момент копилка астанчан пополнилась двумя дополнительными очками.

Хоккей Плей-офф КХЛ

Фото: hcbarys.kz

Таким образом, подопечные Сергея Кривокрасова потеряли ценные четыре очка в борьбе за плей-офф. Клуб опустился на одну строчку в таблице и сейчас занимает 9-е место в Восточной конференции с активом в 51 очко.

В данной ситуации прямые конкуренты "Сибири" за выход в плей-офф "Амур" и Нефтехимик" уже стоят рядом с командой из Новосибирска. А вот по мнению специалистов, "Барысу" этот подарок вряд ли поможет.

Астанчан от восьмой строчки "Востока" отделяет 7 очков. Истинные болельщики казахстанской дружины верят, что "Барыс" все же сможет добиться нужного результата. Но для этого команде Олега Болякина необходимо выиграть оставшееся большинство встреч.

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