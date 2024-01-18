Расклады на хоккейные баталии четверга

В Olimpbet подготовили аналитику на встречи "Ак Барса" с "Ладой" и московского "Динамо" с "Нефтехимиком".

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"Ак Барс" (Казань) – "Лада" (Тольятти). 18 января, 22:00 (время Астаны)

Хоккеисты казанского клуба сильно и неприятно удивили своих болельщиков, в предыдущем матче "регулярки" уступив ХК "Сочи". Это, напомним, худший клуб КХЛ чемпионата-2023/24, который до победы над "барсами" не мог выиграть на протяжении 15-ти встреч с первого декабря прошлого года.

Теперь команде Зинэтулы Билялетдинова необходимо реабилитироваться перед родными болельщиками, и под ее горячую руку может попасть "Лада". Последняя приедет в столицу Татарстана после двух подряд гостевых побед – над "Автомобилистом" в Екатеринбурге (4:3 ОТ) и "Барысом" в Астане (3:0).

Эти соперники располагаются в непосредственной близости друг от друга в турнирной таблице Западной конференции. По ходу текущего сезона они уже трижды спорили между собой. И перевес пока на стороне тольяттинцев, праздновавших успех дважды, против одного казанского. Правда, необходимо учесть тот факт, что оба раза "Лада" выигрывала на своей территории, в гостях же она уступила.

Ближайшая дуэль состоится на родной для "Ак Барса" "Татнефть Арене", во многом из-за этого эксперты Olimpbet считают хозяев явными фаворитами предстоящего противостояния. Победитель матча: "Ак Барс" – 1.59, "Лада" – 2.35. При этом букмекер № 1 сомневается, что в игре будет заброшено больше пяти шайб: Тотал (5.5) мен – 1.32, Тотал (5.5) бол – 2.97.

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Фото: оlimpbet

"Динамо" (Москва) – "Нефтехимик" (Нижнекамск). 18 января, 22:30

Нижнекамцы еще не утратили надежд побороться за место в плей-офф от Востока. Их отставание от идущей в конференции на восьмом месте "Сибири" критическим не выглядит, однако в любом случае "волкам" необходимо догонять "снеговиков". Соответственно терять очки им нежелательно.

Правда, два последних матча регулярного первенства КХЛ "Нефтехимик" проиграл ("Ак Барсу" и "Локомотиву"), а ближайший соперник у коллектива Олега Леонтьева – грозное московское "Динамо", которое делит лидерство на Западе с ярославскими "железнодорожниками".

К тому же у "бело-голубых" будет особая мотивация на домашнюю игру с клубом из Нижнекамска. В случае победы коллектив Алексея Кудашова досрочно гарантирует себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина, более чем за месяц до окончания регулярного чемпионата.

Но "динамовцам" обязательно стоит помнить, что в последнее время их взаимоотношения с "волками" складываются непросто: обе предыдущие встречи не уложились в лимит основного времени и завершились с одинаковым счетом 3:2 – каждый из соперников одержал по одной победе.

Впрочем, аналитики Olimpbet все равно полагают, что у москвичей шансов на благоприятный исход значительно больше, чем у гостей с Камы. Победитель матча: "Динамо" (Москва) – 1.34, "Нефтехимик" – 3.23. А вероятность третьего подряд овертайма в их противоборстве самым популярным букмекером страны оценивается кэфом 4.65.

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