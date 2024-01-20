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В России неизвестный напал на главного тренера хоккейного "Нефтехимика"

на тренера напали Фото: ХК "Нефтехимик"
На главного тренера хоккейного "Нефтехимика" Олега Леонтьева было совершено нападение в Нижнекамске, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет "Спорт-Экспресс", инцидент произошел утром 20 января. Неизвестный молодой человек, проходя мимо, толкнул Леонтьева, а затем ударил его по голове.

Уточняется, что тренеру наложили два шва. Он обратился с заявлением в полицию.

Леонтьев тренирует "Нефтехимик" с 2021 года. Клуб в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 53 очка по итогам 54 матчей. Следующую игру "Нефтехимик" проведет дома 21 января против "Адмирала".

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