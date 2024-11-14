Тренер "Нефтехимика": "Барыс" – кусачий соперник, цепляется за каждую игру

Главный тренер хоккейного клуба "Нефтехимик" Олег Леонтьев прокомментировал поражение своей команды от столичного "Барыса" в повторном матче, сообщает Zakon.kz.

Ответная игра между коллективом из Нижнекамска и дружиной из Астаны прошла поздно вечером 13 ноября на льду россиян, где в овертайме победа досталась казахстанцам – 2:1.

Точку в поединке поставил Кирилл Панюков, который отличился на первой минуте добавленного времени. Еще одну шайбу в первом периоде забросил Алихан Омирбеков.

"Владели территориальным и игровым преимуществом, по голевым ситуациям, по моментам очень много создавали, но не реализовали. 41 бросок в створ, бывают такие игры. Очень стойко соперники оборонялись, очень много блокированных бросков – 21. Если не заходят прямые броски, то значит надо туда заносить шайбу вместе с вратарем. В овертайме к сожалению, пропустили. Самоотдача была, "Барыс" – кусачий соперник, цепляется за каждую игру, никто очки просто так не отдаст. Настрой у нас был боевой, но бывают такие игры, и потом уже тяжело пробить поймавшего кураж вратаря соперников". Главный тренер "Нефтехимика" Олег Леонтьев

Одним из главных героев прошедшей встречи стал голкипер "астанчан" Никита Бояркин, который отразил 40 бросков из 41-го и был признан одной из трех звезд матча.

"У нас идет возрождение "Барыса" именно со своими игроками. Думаю, со временем они наберут ход, будут больше работать над всеми компонентами. Хорошие ребята, просто нужно дать им играть. Замена Кирилла Савицкого на Никиту Сетдикова в первом звене во втором периоде связана с тем, что Кириллу шайба два раза попала в голеностоп, он не смог играть. Поэтому перешли на игру в три тройки и четыре пары защитников". Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев

Вторая звезда досталась автору победной шайбы в составе гостей Кириллу Панюкову.

Таким образом, "Барыс" во второй игре подряд в Нижнекамске реабилитировался за поражение двухдневной давности (1:4).

Команда Галыма Мамбеталиева прервала серию поражений из трех встреч.

15 ноября столичная дружина на выезде встречается с "Салаватом Юлаевым".