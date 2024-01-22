"Барыс" у себя дома проиграл "Автомобилисту"

Столичный хоккейный клуб "Барыс" провел заключительный поединок в серии из четырех домашних игр, сообщает Zakon.kz.

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"Барыс" в рамках игр КХЛ проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 2:3.

"Барыс" (Астана, Казахстан) — "Автомобилист" (Екатеринбург, Россия) – 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)



Шайбы:

0:1 — 15:42 Хрипунов (Голышев, Денежкин). В равенстве.

1:1 — 50:03 Оберг (Шалапов, Хенкель). В равенстве.

1:2 — 52:06 Волк (Мэйсек). В большинстве1:3 — 56:09 Голышев (Хрипунов, Денежкин). В равенстве.

2:3 — 56:41 Хенкель (Камара). В равенстве.

Ранее сообщалось, что "Барыс" сыграл с московским ЦСКА в домашнем матче КХЛ.