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Мировые эксперты оценили уровень казахстанского футбольного чемпионата

Мировые эксперты оценили уровень казахстанского футбольного чемпионата Фото: Instagram/pflkaz
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFHHS) опубликовала рейтинг самых престижных чемпионатов. В этом списке Казахстанская премьер-лига по состоянию на конец 2023 года заняла 82-е место из ста возможных, сообщает Zakon.kz.

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По данным специалистов IFHHS, уровень казахстанского первенства по сравнению с концом 2022 года вырос сразу на 50 ступеней. Если тогда Премьер-лига Казахстана располагалась на 132-й строчке, то сейчас КПЛ на 82-м месте в рейтинге. Наш чемпионат в этом рейтинге совершил самый большой скачок по сравнению с национальными турнирами других стран. Теперь Казахстан в списке IFHHS располагается между Замбией и Исландией.

Среди лидеров мирового футбола впервые за долгое время произошли изменения. Итальянская серия А признана лучшей лигой мира 12-й раз за всю историю ежегодного рейтинга IFFHS, сместив с первого места бразильцев.

Английская премьер-лига в шестой раз за семь лет занимает второе место. Испанская Ла Лига стабильно удерживает третье место на подиуме два года подряд. Бразильская серия А спустилась на четвертую позицию.

Далее следуют немецкая Бундеслига, французская Лига 1 и португальская Премьера. Топ-10 ведущих чемпионатов закрывают футбольные первенства Голландии, Бельгии и Аргентины. 

Тем временем в начале марта планируют дать старт нынешнего сезона КПЛ-2024, точные даты станут известны в ближайшее время. Перед этими играми первенства состоится матч за Суперкубок страны между костанайским "Тоболом" и "Ордабасы" из Шымкента, дату и место поединка тоже сейчас определяют.

Об итогах КПЛ-2023 читайте здесь.

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