Специалист по африканским сборным возглавил команду Кот-д'Ивуара

Широко известный в футбольных кругах, именно с командами из африканского континента, французский наставник Эрве Ренар стал новым главным тренером сборной Кот-д'Ивуара, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию накануне распространила ивуарийская федерации футбола (FIF). 57-летний специалист возвращается на свой пост, где он уже трудился с 2014 по 2015 годы.

Нельзя не отметить, что француз является экспертом и рекордсменом по работе с представителями Африки.

Помимо "слонов", он в свое время возглавлял сборные Замбии, Анголы, Марокко и Туниса. А на клубном уровне Ренар трудился с командами из Франции, Англии, Вьетнама и Алжира.

В общей сложности за свою тренерскую карьеру он проработал в 18-ти местах.

Эрве недавно временно на два матча консультировал сборную Туниса на ЧМ-2026, но обе эти игры закончились неудачно для него.