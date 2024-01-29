Дом футболиста "Барселоны" Кунде ограбили во второй раз за девять месяцев

Дом французского защитника "Барселоны" Жюла Кунде ограбили во второй раз за последние девять месяцев. В обоих случаях грабители воспользовались моментом, когда футболист принимал участие в матчах Ла Лиги, сообщает Zakon.kz.

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В первый раз дом Кунде ограбили 29 апреля 2023 года, когда футболист был на матче с "Бетисом". Преступники повторно проникли в дом защитника 27 января, когда игрок защищал честь "блауграны" в противостоянии с "Вильярреалом". Между этими кражами прошло всего девять месяцев.







Фото: Instagram/jkeey4

Как пишет Mundo, преступники через окно забрались в дом Кунде, который находится в пригороде Барселоны. Сейчас полиция расследует ограбление и оценивает нанесенный ущерб.

Пока воры обчищали дом Кунде, его команда на своем стадионе крупно уступила "Вильярреалу" со счетом 3:5 в рамках 22-го тура Ла Лиги. После этого матча главный тренер каталонского клуба Хави объявил, что покинет пост по окончании нынешнего сезона.

Сейчас в активе "Барселоны" 44 очка и третье место в турнирной таблице испанского чемпионата, впереди "Реал" (54) и "Жирона" (52).

