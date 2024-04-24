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Дом футболиста "Лилля" Языджи пытались ограбить третий раз

Футбол Грабеж 3 раза, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 15:15 Фото: Instagram/yusufyazici
Турецкого полузащитника французской команды "Лилль" Юсуфа Языджи третий раз пытались ограбить. Если в двух первых случаях грабителям повезло, то в третий раз сам футболист стал на пути воров, сообщает Zakon.kz.

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По сведениям Lavoixdunord, 22 апреля неизвестные собирались проникнуть в дом полузащитника "Лилля". Но гости не думали, что хозяин в этот день оказался не на тренировке. Юсуф был дома, когда услышал звуки ударов молотка по входной двери.

Так как дверь была плотно заперта, преступники попытались открыть ее с помощью молотка, но это не помогло им. Футболист сразу позвонил в полицию, которая экстренно прибыла на место и арестовала грабителей.

Футбол Грабеж 3 раза, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 15:15

Фото: Instagram/yusufyazici

Как пишет источник, это уже третий случай для турецкого футболиста, когда он подает заявление по факту грабежа с момента появления его во французском коллективе, за последние пять лет. Первый раз это случилось в 2020 году, когда ему делали операцию на крестообразных связках в одной из итальянских клиник. Тогда угнали автомобиль.

Затем воры проникли к нему домой полгода назад в момент отсутствия игрока на матче с "Клаксвиком" в Лиге конференций. Тогда он недосчитался элитных часов, одежды и других вещей.

Во всем мире подобные преступления происходят с футболистами очень часто. Если Языджи почувствовал на себе это три раза, то игрок испанской "Барселоны" Кунде подвергся ограблению два раза за 9 месяцев.

Не так давно испанские полицейские задержали банду грабителей, которая занималась налетами на дома звездных футболистов.

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