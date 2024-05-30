Гол Месси не спас от поражения "Интер Майами"

Утром 30 мая американский футбольный клуб "Интер Майами" проиграл на своей арене "Атланте" со счетом 1:3, несмотря на гол своего лидера Лео Месси, сообщает Zakon.kz.

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Поединок "Интер Майами" и "Атланта Юнайтед" прошел в рамках игр регулярного чемпионата МЛС, в ходе которого хозяева поля пропустили в свои ворота три мяча.

Единственный гол в составе клуба из Флориды забил Лионель Месси, воспользовавшись передачей Серджи Бускетса.

Тем самым прервана беспроигрышная серия "Интер Майами" из восьми матчей. А Месси отличился результативным действием впервые за три последние игры.

Всего аргентинец в 14 встречах нынешнего сезона забил 13 мячей и сделал 11 ассистов.

Несмотря на поражение от "Атланты", команда Месси продолжает лидировать в турнирной таблице первенства МЛС, набрав 34 очка. Ближайший преследователь – "Цинциннати" (33 балла).

Между тем Месси постепенно приближается к клубному рекорду лучшего бомбардира "Интер Майами" Гонсало Игуаина, в активе которого 29 забитых мячей.