На "Западе" КХЛ известны все участники плей-офф Кубка Гагарина

По итогу матча регулярного чемпионата КХЛ между минским "Динамо" и подмосковным "Витязем" определились все 8 команд стадии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции, сообщает Zakon.kz.

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Команда из столицы Беларуси "Динамо" гарантировала себе участие в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина после того, как накануне на выезде переиграла команду из Балашихи "Витязь" со счетом 3:2.

Подопечные Дмитрия Квартальнова после успеха над "Витязем" накопили 63 очка и располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У ближайших конкурентов "минчан" в лице "Куньлуня" и "Сочи" нет шансов догнать.

Тем самым полный список команд на "Западе", которые пробились в плей-офф, выглядит следующим образом: СКА, "Локомотив", "Динамо" (Москва), "Спартак", "Торпедо", "Северсталь", ЦСКА и "Динамо" (Минск). А на "Востоке" только 4 дружины обеспечили себе заветные путевки: "Металлург", "Авангард", "Салават Юлаев" и "Ак Барс".

Фото: hcbarys.kz

Между тем казахстанский "Барыс", который давно потерял возможность выхода в 1/8 финала Кубка Гагарина, продолжает огорчать своих фанатов. Накануне столичный коллектив в гостях потерпел 11-е поражение подряд, уступив "Адмиралу" из Владивостока со счетом 2:4.

14 февраля соперники вновь встретятся там же, начало – в 15:30 по времени Астаны.