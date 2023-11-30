"Барыс" ждет в гости лидера, "Ак Барс" – неудобного соперника

Olimpbet дает расклады на самые интересные противостояния четверга в КХЛ.

"Барыс" (Астана) – "Металлург" (Магнитогорск). 30 ноября, 19:30 (время Астаны)

Проиграв "Витязю" (2:5), "Барыс" потерпел 11-е поражение в 14-ти последних матчах "регулярки". Теперь он на самом дне таблицы не только Восточной конференции, но и всей лиги.

С каждым днем шансов на то, что мы увидим казахстанскую команду среди участников Кубка Гагарина, становится все меньше. По правде говоря, их уже и сейчас почти нет. И маловероятно, что они прибавятся по итогам ближайшего матча, ведь в гости к клубу из Астаны едет лидер чемпионата – магнитогорский "Металлург".

Победоносная серия "магнитки" достигла уже 11-ти матчей, и вряд ли команда Андрея Разина собирается останавливаться на этом рубеже. Особенно в игре, в которой "сталеварам" будет противостоять аутсайдер, набравший ровно в два раза меньше очков (54 против 27).

Это будет уже четвертая встреча "Барыса" и "Металлурга" в сезоне-2023/24, все три предыдущих завершились в пользу "сталеваров", две из них – в основное время.

Эксперты Olimpbet не видят особых предпосылок к тому, чтобы казахстанцы прервали неудачную серию в противостоянии с уральцами, считая "магнитку" безоговорочным фаворитом игры в Астане. Победитель матча: "Барыс" – 3.08, "Металлург" – 1.37. А вероятность овертайма самым надежным букмекером Казахстана оценивается коэффициентом 4.57.

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Фото: Olimpbet

"Ак Барс" (Казань) – "Автомобилист" (Екатеринбург). 30 ноября, 22:30

Победами над "Витязем" и "Ладой" казанцы прервали серию неудач и поднялись в зону сеяных команд Востока. А клуб из Екатеринбурга, потерпев третье поражение в четырех последних встречах регулярного первенства, напротив, оттуда вылетел, опустившись на седьмую строчку в конференции.

Впрочем, ближайших соперников в таблице разделяют всего два очка, так что по итогам матча в столице Татарстана "Автомобилист" запросто может сравняться с "Ак Барсом".

Удивительно, но, несмотря на то, что эти команды находятся в одной конференции, за прошедшую половину "регулярки" они еще ни разу не встречались друг с другом. А вот в прошлом сезоне все четыре очные дуэли остались за "Автомобилистом".

Смогут ли екатеринбуржцы взять верх над казанцами в пятый раз подряд и догнать их? Аналитики Olimpbet полагают, что сделать это команде Николая Заварухина будет невероятно тяжело. Победитель матча: "Ак Барс" – 1.63, "Автомобилист" – 2.26. При этом самый популярный букмекер страны сомневается, что матч на "Татнефть Арене" порадует зрителей обилием заброшенных шайб: Тотал (6.5) мен – 1.16, Тотал (6.5) бол – 4.39.

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