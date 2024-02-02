"Аль-Наср" без Роналду "проехал" команду Месси "Интер Майами"

Американский футбольный клуб "Интер Майами" проиграл свой второй товарищеский матч на Кубке Эр-Рияда, уступив с разгромным счетом 0:6 саудовскому коллективу "Аль-Наср", сообщает Zakon.kz.

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Начало данного поединка ждали миллионы болельщиков по всему миру в предвкушении увидеть своих кумиров – Криштиану Роналду и Лионеля Месси вместе на поле. Однако днем ранее мы сообщали, что португальский капитан саудовского клуба из-за травмы пропустит эту игру. А лидер "Майами" вышел только в конце товарищеского матча, но это не помогло его дружине, "Месси и компания" были "уничтожены" с неприличным результатом.

Фанаты "Аль-Насра" были в восторге уже к 12-й минуте встречи, так как их любимцы вели 3:0. В первом тайме отличились Отавио, Талиска и Лапорт.

После перерыва бразилец Талиска забил еще дважды и оформил хет-трик, и еще один гол в активе Марана.

За всем этим пиршеством голов из VIP-ложи наблюдал лидер саудитов Криштиану Роналду, который радовался успеху своих коллег.

А напарник португальца по клубу, 30-летний Талиска, отметился тремя мячами в этой игре и отправил Криштиану привет, исполнив его фирменный трюк, плюс была поддержка стадиона с возгласом "Siu".

В свою очередь огорченные футболисты "Майами" улетают в тур по Азии. 4 февраля команда Месси встретится со сборной звезд чемпионата Гонконга. К данному моменту подопечные Херардо Мартино не добились ни одной победы за четыре предсезонных матча. Ранее они уступили "Аль-Хилялю" – 3:4 и "Далласу" – 0:1, а также сыграли вничью со сборной Сальвадора – 0:0.