Самый титулованный клуб Украины отказал в товарищеской игре "Ордабасы"

Футбольный клуб "Динамо-Киев" отменил свой товарищеский матч в Турции против чемпионов Казахстана "Ордабасы", который был запланирован ранее, сообщает Zakon.kz.

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16-кратный чемпион Украины выступил против того, что казахстанский коллектив запланировал поединок с воронежским "Факелом" в рамках УТС на полях турецкого Белека. По информации пресс-службы киевлян, "Динамо" отказалось от матча с "Ордабасы" из-за того, что клуб планировал провести матч с россиянами.

"Казахстанский футбольный клуб "Ордабасы" сообщил о запланированном товарищеском матче с киевским «Динамо» 16 февраля. Эта информация не соответствует действительности, ведь в этот день у нашей команды запланирован контрольный матч с ФК "Петрокуб" (Молдова). Также "Ордабасы" планирует товарищескую игру с "Факелом" из Воронежа. Мы осуждаем решение некоторых клубов выходить на поле против них". Заявление ФК Динамо

Анонс о предстоящем матче с киевским "Динамо" чемпионом Казахстана был афиширован еще несколько дней назад, где также указывалось о других спарринг-партнерах. Помимо украинской команды, там были "Факел" (Россия) и "Пюник" (Армения).

Между тем, по сообщениям некоторых источников, "Ордабасы" пригласил в свои ряды вратаря хорватского "Хайдука" Карло Сентича. 22-летний голкипер молодежной сборной Хорватии подпишет контракт с южанами на год.