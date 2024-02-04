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Стали известны все полуфиналисты Кубка Азии по футболу

Футбол Полуфинал Кубка Азии Фото: Instagram/Iran_Football_Federation
В Катаре продолжаются игры Кубка Азии по футболу, где накануне определились 4 сборные, которые продолжат борьбу за главный титул нынешних состязаний, сообщает Zakon.kz.

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К сожалению, стадию четвертьфинала нынешних соревнований не смогла пройти самая титулованная сборная Азии – Япония. Четырехкратные победители Кубка Азии за выход в полуфинал проиграли представителям Ирана со счетом 1:2. На гол японца Хидемаса Морита иранцы ответили своими точными ударами в исполнении Мохаммада Мохеби и Алиреза Джаханбахша.


В другом матче 1/4 финала накануне наши соседи из Узбекистана в серии пенальти уступили хозяевам и действующим победителям турнира – сборной Катара.

Основное и дополнительное время поединка завершилось боевой ничьей 1:1, а в серии пенальти подопечные Тинтина Маркеса оказалась удачливее – 3:2.


Таким образом, подведя итоги матчей лучшей азиатской восьмерки, в полуфиналах встретятся Катар – Иран (7 февраля) и Южная Корея – Иордания (6 февраля). Днем ранее на стадии четвертьфинала Южная Корея вырвала победу у Австралии, а Иордания сломила сопротивление Таджикистана. 

Финальный поединок Кубка Азии запланирован на 10 февраля. 

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