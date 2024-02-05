"Ливерпуль" впервые проиграл в АПЛ с сентября 2023 года

Футбольный клуб "Ливерпуль" проиграл впервые в английском чемпионате, начиная с сентября 2023 года. Лондонский "Арсенал" испортил положительную серию "мерсисайдцев" из 15 матчей, сообщает Zakon.kz.

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Команда Микела Артеты прервала продолжительную беспроигрышную серию "красных" в АПЛ. Это случилось в рамках 23-го тура английского первенства, где подопечные Юргена Клоппа уступили на выезде со счетом 1:3. В последний раз до этого "Ливерпуль" проигрывал 30 сентября 2023 года "Тоттенхэму" – 1:2. За этот период "мерсисайдцы" набрали актив 15 матчей без поражения, 10 побед и 5 ничьи.





Победу лондонцам в домашней игре принесли Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард.

Несмотря на данное поражение "Ливерпуль" все еще лидирует в турнирной таблице (51 очков), а вот на вторую строчку поднялся "Арсенал" (49). За ними идет действующий чемпион "Ман Сити" (46), но команда Хосепа Гвардиолы сыграла на 2 игры меньше, чем конкуренты.

Из других матчей, которые завершились накануне, "Челси" разгромлен "Вулверхэмптоном" – 2:4, а "Манчестер Юнайтед" не оставил шансов "Вест Хэму" – 3:0.



5 февраля "Манчестер Сити" сыграет в гостях с "Брентфордом".