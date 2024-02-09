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Китайские болельщики возненавидели Месси после скандала в Гонконге

Китайские болельщики возненавидели Лионеля Месси из-за скандала в Гонконге Фото: Instagram/leomessi
Китайские болельщики продолжают выражать негодование из-за скандала в Гонконге, где знаменитый футболист Лионель Месси не вышел на поле в матче со звездами местного чемпионата. Интернет-пользователи призвали "отменить" Месси, подвергнув его бойкоту, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет CNN, даже после заявлений Месси о том, что он не смог принять участие в товарищеском матче из-за травмы, китайские интернет-пользователи продолжают критиковать футболиста. Некоторые из них возмущены тем, что аргентинский форвард пропустил игру в Гонконге 4 февраля, но вышел на поле в матче с японской командой "Виссел Кобе" всего три дня спустя.

Во встрече с "Виссел Кобе" Месси не появлялся на поле целый час, пока на 60-й минуте не вышел на замену. Это воодушевило "Интер Майами", хотя в итоге американская команда проиграла японцам по пенальти. Поэтому китайские болельщики сочли заявления футболиста о травме отговорками.

До сих пор Месси пользовался огромной популярностью в КНР, но теперь китайские интернет-пользователи призывают "отменить" его. Многие строят конспирологические теории о том, почему аргентинец не стал играть в футбол в Китае, но поучаствовал в матче с японским клубом. Пользователи упрекают футбольную звезду в неуважении к Гонконгу и Китаю в целом. На одном из самых популярных на данный момент видео в китайском сегменте Сети разъяренный фанат уничтожает свою коллекцию футболок Месси, разрезая их ножницами.

Китайская соцсеть Weibo пестрит постами, авторы которых задаются вопросом: как Лионель Месси успел так быстро восстановиться после травмы, если 4 февраля не мог играть в футбол, а уже через три дня вполне уверенно держался на поле в Японии. Новости под издевательским тегом "медицинское чудо", которым китайцы отмечают новости о Месси, вышли в топ по запросам в соцсети, собрав 1,3 млн просмотров.

"Он сыграл в пяти из шести предсезонных встреч, и единственная, которую он пропустил, была в Гонконге! Не приезжай в Китай, в Китае тебе не рады", – говорится в одном из самых популярных постов в Weibo.

Извинения, которые футболист ранее принес фанатам, китайцы называют неубедительными. Некоторые гонконгские политики уже успели обвинить Месси во лжи и призвали навсегда запретить ему въезд в город.

Ранее местные футболисты раскритиковали поведение Лионеля Месси за пределами поля, а власти Гонконга потребовали от "Интер Майами" компенсацию за нарушение условий контракта. По договору, который был заключен перед игрой, Месси должен был участвовать в матче.

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